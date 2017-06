2e tour des législatives: ouverture des bureaux de vote

🏃🏃‍Élections #législatives2017: les bureaux de vote viennent d'ouvrir en 🇫🇷 métropolitaine! Selon les villes, ils fermeront à 18h ou 20h pic.twitter.com/j9TPTSLvPp — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 18 июня 2017 г.

Près de 67 000 bureaux sont ouverts de 08h00 à 18h00 dans la plupart des communes. Ils resteront accessibles jusqu'à 20H00 dans certaines grandes villes, notamment à Paris. 50.000 agents des forces de l’ordre sont mobilisés partout en France afin d’assurer la sécurité des électeurs.

☀️🌿Profiter d'un dimanche ensoleillé, c'est bien. Aller voter, c'est encore mieux! Vous pouvez même faire les deux 😉 #législatives2017 pic.twitter.com/kXhzusXLQw — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 18 июня 2017 г.

Les citoyens sont invités à élire les députés qui siègeront à l’Assemblée nationale au cours des cinq prochaines années. Environ 1.146 candidats sont en lice au deuxième tour.

Le Président français Emmanuel Macron a glissé son bulletin dans l'urne ce matin au Touquet, dans le Pas-de-Calais.

VIDÉO — Emmanuel Macron a voté au Touquet pic.twitter.com/pMOHHZaNmX — BFMTV (@BFMTV) 18 июня 2017 г.

Au Touquet, plus de policiers et de gendarmes que d'électeurs devant le bureau de vote d'Emmanuel Macron pic.twitter.com/vBo7JgFKiC — Adrien Pécout (@AWG_P) 18 июня 2017 г.

Au programme des vacances au Touquet pour ces Rouennais: assister ce matin au vote d'Emmanuel Macron pic.twitter.com/Wq1yIFf2uS — Adrien Pécout (@AWG_P) 18 июня 2017 г.

Le Premier ministre Édouard Philippe a voté à 08h25 dans une école du centre-ville du Havre.

Au #Havre le #PremierMinistre @EPhilippePM accompagné de son épouse a voté à 8 h 25. Il repartira à Paris en début d'après-midi pic.twitter.com/DrTmx9qJOc — Vanessa Leroy (@vanessa_leroy) 18 июня 2017 г.

Le ministre de la Cohésion des territoires Richard Ferrand a également rempli son devoir de citoyen dans sa circonscription du Finistère.

VIDÉO — Richard Ferrand a voté dans son fief breton pic.twitter.com/wesqoWvjNb — BFMTV (@BFMTV) 18 июня 2017 г.

Le ministre de la Justice François Bayrou a voté à Pau, ville dont il est maire depuis 2014.

L'ancien Président français François Hollande s'est rendu dans son bureau de vote à Tulle, a salué tout le monde, reçu un cadeau d’une femme âgée, posé pour les photos et mis son bulletin dans l’urne.

VIDÉO — François Hollande a voté à Tulle pic.twitter.com/LKNAV9hpR7 — BFMTV (@BFMTV) 18 июня 2017 г.

Marine Le Pen, candidate aux législatives dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, a glissé son bulletin de vote à Hénin-Beaumont.

​Peu après 11h, Marine Le Pen a voté. #Legislatives2017 pic.twitter.com/UlrwYB0hOa

— Patrios FR (@Patrios_FR) 18 июня 2017 г.

Le premier tour des législatives s'est tenu dimanche 11 juin. Selon les résultats définitifs en voix, le mouvement présidentiel, La République En Marche (LREM) arrive nettement en tête (32,3 %), devant LR-UDI (21,5 %) et le FN (13,2 %). Le PS et son allié PRG obtiennent 9,5 % et sont légèrement devancés en voix par la France insoumise (11 %) de Jean-Luc Mélenchon.

Le taux d'abstention a établi un nouveau record depuis 1958, année des premières législatives de la Ve république. Selon le ministère français de l'Intérieur, 51,29 % des électeurs ne se sont pas déplacés, contre 42,78 % au premier tour des législatives de 2012, précédent record.