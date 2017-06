Corrida fatale: un matador tué par un taureau en France

Le célèbre matador espagnol Ivan Fandino est mort lors d'une corrida à Mont-de-Marsan, une commune du sud-ouest de la France proche de la frontière espagnole, relate The Mirror.

D'après le quotidien, M. Fandino, 36 ans et originaire du Pays basque, a chuté en raison de sa cape. Suite à cela, le taureau l'a jeté en l'air et lui a percé un poumon avec une corne.

Le matador est décédé dans le camion du SAMU.

C'est la dernière image que je veux garder ce soir d'Ivan Fandiño, RIP Maestro #ivanfandino pic.twitter.com/FUSZc8YJtn — TastetRomain (@TastetRomain) 17 juin 2017

Auparavant, près de 18.000 personnes sont descendues dans les rues de Madrid pour exiger l'interdiction de la corrida en Espagne.

La corrida est une forme de course de taureaux consistant en un combat entre un homme et un taureau, à l'issue duquel le taureau est mis à mort ou, exceptionnellement, gracié. Elle est pratiquée essentiellement en Espagne, au Portugal, dans le Midi de la France et dans certains États d'Amérique latine (Mexique, Pérou, Colombie, Venezuela, Équateur et Bolivie).