L'alliance LREM/Modem s'assure la majorité absolue à l'Assemblée nationale

L'alliance La République en Marche (LREM)/Modem du président Emmanuel Macron a remporté entre 355 et 425 sièges à l'Assemblée nationale au second tour des élections législatives françaises organisé dimanche 18 juin, selon les projections de trois instituts de sondage.

Au premier tour, la majorité présidentielle avait obtenu 32,32% des suffrages.

L'ensemble Les Républicains/UDI/DVD obtient de 97 à 130 sièges, le Parti socialiste/PRG/EELV/DVG de 27 à 49, La France insoumise et le PCF sont crédités de 10 à 30 sièges et le Front national de 4 à 8, selon Kantar Sofres-Onepoint pour TF1/RTL/LCI, Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France, LCP/Public Sénat, France 24/Le Point et Elabe pour BFMTV.

Le scrutin du 18 juin a été marqué par une participation historiquement basse: à 17 h, elle s'établissait à 35,33%, en net recul par rapport au deuxième tour de 2012 (46,42%) et de 2007 (49,58%), ainsi que par rapport au premier tour (40,75%).