Marine Le Pen élue députée pour la première fois

Pour la première fois de sa carrière politique, la présidente du Front national Marine Le Pen a été élue députée de l'Assemblée nationale.

"Je siègerai aux côtes des élus FN puisque les électeurs de la #circo6211 m'ont élue." #Législatives2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 18 июня 2017 г.

"Face à un bloc qui représente les intérêts de l'oligarchie, nous sommes la seule force de résistance." #Législatives2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 18 июня 2017 г.

© Sputnik. Kristina Afanasieva Marine Le Pen au second tour des législatives avec 46,02% des voix

Largement en tête au premier tour avec plus de 46 % des voix, Mme Le Pen a fini par s'imposer au 2e tour face à Anne Roquet, candidate soutenue par La République en Marche (LREM).

"J'ai été élue avec un excellent score et au moins trois autres candidats FN dans le Pas-de-Calais ont été eux aussi élus", s'est félicitée Mme Le Pen contactée par l'AFP.

Steeve Briois, maire FN d'Hénin-Beaumont, a félicité la finaliste de l'élection présidentielle sur Twitter peu après 20h, alors que les résultats exacts n'étaient pas encore connus:

La présidente du FN n'avait encore jamais siégé à l'Assemblée. En 2012, elle avait échoué au second tour face au député PS Philippe Kemel.

"Nous serons les portes-voix de millions de Français attachés à leur Histoire, à la grandeur de leur identité nationale." #Législatives2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 18 июня 2017 г.

Selon les premières estimations des instituts de sondage, le Front National obtiendrait de six à huit sièges et ne pourra donc pas former de groupe parlementaire. La République en Marche d'Emmanuel Macron et son allié de Modem sont quant à eux parvenus à s'assurer une majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale.