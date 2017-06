Législatives en France: 223 femmes à l’Assemblée nationale, un nouveau record battu

Un nombre record de femmes ont été élues députées dans la nouvelle Assemblée nationale à l'issue du second tour des élections législatives en France, dimanche, largement grâce à la décision d'Emmanuel Macron de rendre la liste des candidats de son parti La République en marche! (LREM) plus équilibrée entre les hommes et les femmes.

Selon les chiffres définitifs, au total 223 femmes ont été élues au Palais-Bourbon, alors qu'elles étaient 155 sous la précédente législature.

Les femmes représentent désormais 38,65% des élus de l'Assemblée nationale, avec le maximum de 46,45 % d'élues au sein de La République en marche! et de 46,34% chez son allié du MoDem. Par contre, elles ne sont que 23,89 % chez Les Républicains. Les trois députés PRG de la nouvelle Assemblée sont des femmes.

Catherine Barbaroux, présidente par intérim de La République en marche! s'est félicitée de l'augmentation du nombre de députées-femmes.

D'après Mme Barbaroux, il s'agit d'un «évènement historique» car «pour la première fois sous la Cinquième République, l'Assemblée nationale sera profondément renouvelée» et deviendra «plus diverse» et «plus jeune».

La proportion des femmes dans le Parlement français a augmenté de façon constante ces dernières années. En 2002, à l'issue des législatives, les femmes représentaient 12,3 % des élus, passant à 18,5 % en 2007 et à 26,9 % en 2012.

Malgré le fait qu'en France le financement d'un parti politique soit limité si les femmes ne représentent pas au moins 49 % de ses candidats députés, la plupart des partis donnent toujours la priorité aux hommes.

Selon les résultats définitifs des législatives, LREM s'est assurée 308 sièges au Palais-Bourbon et son mouvement allié MoDem en a remporté 42. Les Républicains ont obtenu 113 sièges, le Parti socialiste 29, l'Union des démocrates et indépendants s'en est assuré 18, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon 17, le Parti communiste français 10 et le Front national 8.

Environ 47 millions d'électeurs ont été appelés ce dimanche aux urnes pour choisir leurs députés au second tour des élections législatives. Au total, 7.877 candidats se sont disputés les 577 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale.