Pas-de-Calais: un chauffeur périt dans un accident causé par un barrage de migrants

Le conducteur d'une camionnette a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi à Guemps, dans le Pas-de-Calais, dans un accident causé par un barrage de migrants sur l'autoroute A16, annonce l’AFP se référant à la préfecture.

Bloqué, le chauffeur est décédé dans l'incendie de son véhicule. Sa camionnette s’est encastrée dans l'un des trois poids-lourds immobilisés par un barrage de troncs d'arbres.

Les services routiers avaient auparavant prévenu les conducteurs qu’il fallait éviter l'autoroute A16.

Point circulation à 17h45:



* #A16: évitez l'autoroute dans le sens Belgique —> Calais au niveau de Coudekerque, Petite-Synthe. pic.twitter.com/nRdBVTO58J — Circulation DK agglo (@AggloDk) 19 июня 2017 г.

Neuf Erythréens venus en France sous le statut de migrants ont été interpellés dans un poids-lourds installé au niveau des échangeurs 49 et 50 de l’autoroute A16, soit à 15 kilomètres de Calais. Les migrants ont été mis en garde à vue.

Ces derniers temps, les barrages organisés par des migrants dans le Nord-Pas-de-Calais sont devenus de plus en plus fréquents.

Des migrants installent des barrages artisanaux dans le Calaisis afin de ralentir les camions à destination de l'Angleterre et d’essayer de se cacher à l'intérieur du véhicule. Plus de 600 migrants vivent actuellement à Calais dans des conditions de vie très précaires.

Dans le même temps, 11 associations et une cinquantaine de migrants ont déposé vendredi 16 juin un recours en référé devant le tribunal administratif de Lille pour «enjoindre les autorités de respecter les libertés et droits fondamentaux» des migrants à Calais. Ils dénoncent «l'absence totale de prise en charge sanitaire et sociale» des migrants et «une pression et un harcèlement policier constant».