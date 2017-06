30 M EUR pour les chercheurs étrangers, qu’en pensent les scientifiques français?

Suite à l'appel d'Emmanuel Macron «Make our planet great again» et à la création d'un site visant à attirer en France des chercheurs étrangers, le gouvernement français a promis de débloquer 30 millions d'euros pour «l'accueil d'une cinquantaine de chercheurs sur une durée de 5 ans». Cependant, cette initiative n'a pas reçu d'opinion unanime parmi les scientifiques français.

Interrogé par Sputnik, Stéphane Leymarie, maître de conférences à l'Université de Lorraine et secrétaire général du syndicat Sup'Recherche, a présenté le point de vue des chercheurs français.

Ainsi, M. Leymarie estime qu'il ne s'agit pas vraiment de moyens supplémentaires mais plutôt d'une autre façon de financement. Il est donc incorrect d'utiliser le terme «débloquer».

«On ne peut pas dire que ce soit 30 millions d'euros qui soient débloqués puisque maintenant on a quelques précisions, on a appris qu'il s'agirait, pour les organismes qui accueilleraient ces chercheurs, de débloquer déjà sur leurs ressources une première tranche de 30 millions — c'est ce qu'on appelle le cofinancement — qui sera complétée ensuite par une seconde tranche de 30 millions versée par l'État mais prélevée sur un programme d'investissements d'avenir qui auraient normalement été consacrés à autre chose».

La démarche des autorités françaises ressemble davantage à une opération de communication ayant pour but de profiter de l'impopularité de Donald Trump en France et auprès des chercheurs américains.

«Nous, on a été pris un peu de court sur cette annonce puisqu'il s'est agi sans doute au départ de faire un coup de communication un peu opportuniste suite aux décisions prises par Donald Trump. Un coup de com qui d'ailleurs peut, je pense, recevoir un bon écho du côté des chercheurs américains», a-t-il indiqué.

En outre, la sphère scientifique française n'a pas été si enthousiaste en apprenant que le gouvernement cherchait à attirer des chercheurs étrangers sans faire les efforts nécessaires pour soutenir ses compatriotes.

«Maintenant, du côté de la recherche française, il est clair que tout ça était accueilli avec un brin de scepticisme, une grande surprise et puis aussi un peu d'irritation quand on sait les difficultés auxquelles la recherche française a à faire face concernant son financement. Donc, du coup, ça a été d'abord un effet de surprise qui nous a pris de court.»

Stéphane Leymarie souligne notamment que le Président a saisi une «mesure d'opportunité» tandis que «maintenant on est en train de trouver des solutions plus ou moins bricolées pour essayer de voir comment rendre cette mesure opératoire».

Qui plus est, les scientifiques français déplorent que «l'initiative soit d'abord orientée vers les chercheurs américains». «C'est clair et net», selon M.Leymarie.

Dans le même temps, il prône l'idée d'une vision à plus long terme de la recherche qui a «besoin d'un peu de stabilité, de beaucoup de sérénité [et] si possible de fonds récurrents pour pouvoir travailler».

«Si on avait une vrai réflexion sur le fond concernant les thématiques qu'on veut soutenir, il faudrait avoir une stratégie beaucoup plus profonde pour mettre des moyens sur la table qui permettent de financier des équipes et des laboratoires de manière un peu plus récurrente que sur des seuls projets à très court terme qui fabriquent plutôt de l'instabilité, de la précarité. Parce que du coup on embauche avec des contrats postdoctoraux ou autres qui sont uniquement sur la durée d'un projet», a-t-il conclu.