Attaque contre un officiel russe à Paris: une Russe tient tête à 50 jeunes

Sergueï Kornev, chef de la délégation représentant l'Agence russe d'exportation d'armements Rosoboronexport au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget et son chauffeur, une femme russe, ont pris en chasse les individus qui les avaient braqués dans le nord de la banlieue parisienne, les poursuivant jusqu'à Saint-Denis, un quartier sensible, ont annoncé les médias français.

Représentant russe attaqué à Paris: la France réagit

Selon eux, M.Kornev et son chauffeur ont traversé plusieurs cités pour finalement se retrouver à Saint-Denis. La femme russe a cru reconnaître quatre agresseurs. Mais une cinquantaine d'individus du quartier se sont interposés.

Les victimes ont dû appeler la police qui s'est rendue sur place. Elle a interpellé les quatre assaillants, dont un mineur, qui ont été placés en garde à vue.

En apprenant la nouvelle, les internautes français ont admiré le courage de M.Kornev et cette femme russe.

Ah subitement je me demande si je ne change pas d'avis: oui plus de migrants! Mais des russes uniquement! — Laurence Aube (@LaurenceAube) 22 июня 2017 г.

Les Russes ne sont pas le genre à se laisser faire! C'est pourtant connu! 😁🤣😁🤣 — eliot_meredith † ن (@eliot_meredith) 21 июня 2017 г.

Démonstration faite qu'en France les délinquants ne prospèrent que parce que l'état a abdiqué sa fonction régalienne de protection du peuple — ن RodionRomanovitch (@RRomanovitch) 22 июня 2017 г.

​Le Parquet de Bobigny est chargé de l'enquête.