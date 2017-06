56% des Français restent opposés à l’accueil des migrants

Trois ans après le début de la crise migratoire en Europe, l’attitude des Français sur cette question a peu évolué: 56% d’entre eux restent opposés à l’accueil ainsi qu’à la répartition des migrants dans les pays du «Vieux continent», témoignent les résultats d’un sondage effectué par l’Ifop pour Atlantico.

«Avec un niveau d’opposition en baisse de 6 points entre septembre 2016 et juin 2017, les Français semblent considérer que la question des migrants est aujourd’hui moins problématique, mais ne sont pas pour autant disposés à ouvrir davantage l’Europe et la France», lit-on sur la page de l’Institut français d’opinion publique.

© AFP 2017 PHILIPPE HUGUEN France: le camp de migrants de Grande-Synthe réduit en cendres

Contrairement aux Français, les Allemands et les Italiens sont majoritairement favorables à l’accueil et la répartition des migrants (61% et 71% respectivement). Cette divergence d’attitude peut s’expliquer par le fait que, ces deux pays accueillant le plus de migrants, leurs habitants prônent surtout la répartition des réfugiés dans tous les pays d’Europe, tandis que les Français se montrent hostiles à l’idée d’ouvrir les portes aux nouveaux arrivants.

L’Ifop rappelle que l’attitude des Français sur la question reste influencée par leurs convictions politiques. Ainsi, le taux de sympathisants du Front national se déclarant opposés à l’accueil des migrants a augmenté de 1 point en 8 mois (95% contre 94% en novembre 2016), alors que la part de sympathisants socialistes favorables à l’accueil de migrants a augmenté de 4 points (74% contre 70% en novembre 2016).