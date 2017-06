Les riverains ou les touristes soucieux de leur sécurité en rêvaient, l'application No-Go Zone l'a fait: «Signalez, repérez et évitez les lieux dangereux se trouvant autour de vous et partout ailleurs. Que vous soyez en séjour dans un lieu inconnu, à la recherche d'un quartier sûr où habiter, en chemin vers un endroit spécifique, ou quel qu'en soit la raison, No-Go Zone vous permet de réduire tous risques d'agression, de vol, de harcèlement ou d'incivilité.» C'est en tout cas la promesse des concepteurs de cette application disponible sur Google Play et Itunes Store (dans sa version premium.)

capture d'écran: No-Go Zone Premium

En effet, cette application permet aux utilisateurs de déclarer quatre types de signalements: agression, vol, harcèlement (de rue?) et autres incivilités, le tout en temps réel. Pour son démarrage, l'application est plébiscitée par les utilisateurs, car sur 63 avis, elle obtient une note de 4.4/5:

«Application indispensable pour qui pense que "l'enrichissement" culturel des allogènes n'est pas compatible avec notre mode de vie.», d'autres utilisateurs louent l'ingéniosité de celle-ci: «excellente idée», «une idée géniale. Merci.» (Commentaires postés par des utilisateurs via la plateforme Google Play)

En naviguant sur la carte de Paris, on remarque néanmoins que les signalements ont lieu, très majoritairement, aux endroits fréquentés par les touristes, notamment les alentours de la tour Eiffel, du Trocadéro et du Père-Lachaise. Mention spéciale pour la rive gauche qui, selon l'application, semble être un havre de paix. Nous sommes donc bien loin des terribles zones de non-droit où les non-musulmans et policiers étaient interdits d'accès, comme l'indiquait Fox News, qui s'était un tout petit peu emballé sur le sujet en 2015.

Si l'on en croit l'app, faut-il éviter les XVI ème et Vèmes arrondissements de Paris, et tous les lieux touristiques, mais plutôt leur préférer la découverte du quartier de La Chapelle, ou se promener paisiblement à Barbès? La jeunesse de l'application et donc le faible nombre de signalements ne fausse-t-il pas les résultats? D'ailleurs, si un endroit est régulièrement signalé par les utilisateurs, cela pourrait-il avoir une incidence sur le prix de l'immobilier? Enfin, cette application peut-elle faire baisser le taux d'insécurité?

Autant de questions laissées en suspens.