Benoît Hamon annonce son départ du Parti socialiste

Suite au départ du PS de l'ancien Premier ministre français Manuel Valls, auquel il a adhéré pendant 37 ans, c'est au tour de l'ancien candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon. À l'occasion du lancement de son Mouvement du 1er juillet qui s'est tenu samedi sur la pelouse de Reuilly, à Paris, il a annoncé qu'il quittait le Parti socialiste. Il l'a également fait savoir sur son compte Twitter:

Aujourd'hui, j'ai décidé de quitter le Parti Socialiste. Je quitte un parti mais je ne quitte ni le socialisme ni les socialistes. #M1717 pic.twitter.com/14wInl2XIB — Benoît Hamon (@benoithamon) 1 juillet 2017

Devant une foule de 11.000 personnes ressemblées sur la pelouse de Reuilly, M.Hamon, qui a adhéré au PS il y a 30 ans, a d'ailleurs déclaré, cité par l'AFP, qu'il ne quittait ni conviction, ni famille, ajoutant que le combat politique avait besoin de «nouveaux outils»:

Aux militantes et aux militants, mes amis, qui restent et resteront au @partisocialiste, je ne leur dis pas adieu, simplement au revoir. pic.twitter.com/RzFBOJELc8 — Benoît Hamon (@benoithamon) 1 juillet 2017

Et de conclure qu'il était temps de «tourner la page» et de réinventer la gauche.

L'ancien Premier ministre français et député de l'Essonne Manuel Valls a déclaré le 27 juin sur RTL qu'il quittait le Parti socialiste sans toutefois réfuter la possibilité de «siéger dans le groupe En Marche».