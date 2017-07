Macron confirme son intention de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires

Le chef d'État français a confirmé son projet de «réduction d'un tiers» du nombre de députés, passant ainsi de 577 à 348, et de sénateurs.

«Un parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un parlement où le travail devient plus fluide, où les parlementaires peuvent s'entourer de collaborateurs mieux formés et plus nombreux. C'est un parlement qui travaille mieux», a-t-il expliqué ce lundi au congrès à Versailles.

Par ailleurs, il a également proposé que le parlement soit élu avec une dose de proportionnelle, «pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées» et de limiter le cumul dans le temps des mandats des parlementaires. En outre, lors de son discours, M.Macron a proposé de supprimer la Cour de justice de la République.

Dans le même temps, annonçant sa volonté de «parachever» sa réforme des institutions «d'ici un an», en soumettant les nouvelles dispositions à un référendum «si nécessaire», le Président français a également promis d'éviter la faute de ses prédécesseurs qui «se sont vu reprocher de n'avoir pas fait la pédagogie de leur action ni d'avoir exposé le sens et le cap de leur mandat» en revenant ainsi tous les ans devant le congrès pour «rendre compte» de l'avancée des réformes.