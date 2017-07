La France, « un grand parc d'attraction » pour le Président Macron

Un jour sur le ring de boxe, un autre en bateau et le suivant dans une voiture de TGV… Les activités d'Emmanuel Macron en tant que chef d'État sont soigneusement calibrées et thématisées. Leur but est assez clair: tisser un lien avec la population et se donner du volume.

Bien sûr, tout cela est consciencieusement documenté sur les réseaux sociaux afin qu'aucun internaute ne rate l'occasion de suivre les aventures du chef de la République. Voici Macron en bateau…

À bord de l'Abeille Bourbon avec les agents de l’État en mer qui assurent le contrôle de notre espace maritime et de ses richesses. pic.twitter.com/cXCqv9Pg1f — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 июня 2017 г.

​…Macron qui joue au tennis…

​…s'offre un match de la boxe…

​…ou encore Macron qui marque un but!

​La veille du premier tour des législatives, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont fait au Touquet une sortie particulière. Une grande écharpe et un encore plus grand sourire: il était impossible de ne pas remarquer le Président pédalant à bicyclette vers la foule des électeurs.

​Ce qui met un point final à cette liste, c'est (bien sûr) sa visite récente sur le sous-marin Le Terrible. Captée en plongée depuis l'air, l'image du Président français est vraiment digne d'un film d'action américain:

Visite aux sous-mariniers du SNLE "Le Terrible". pic.twitter.com/Eu9dYmrXCO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 июля 2017 г.

​La presse mainstream, qui est si souvent prompte à dénoncer la fanfaronnade des dirigeants interagissant avec le peuple, préfère-t-elle cette fois garder le silence?

Mais si les aventures de M.Macron échappent miraculeusement à l'attention des médias, ce n'est pas le cas du Net. De toute évidence, les internautes commencent à en avoir «un peu» marre de cette litanie d'activités du Président:

Pour Macron, la France est un grand parc d'attraction en fait.https://t.co/ePr5Py1nuc — Stéphane Burlot (@Stef_Burlot) 5 июля 2017 г.

Macron à vélo,

Macron en TGV,

Macron en fauteuil roulant

Macron en sous-marin… https://t.co/AuV7y8jon3 — Emmanuel O'Bamac (@obamacron) 4 июля 2017 г.

Macron en bateau, Macron en avion, Macron en sous-marin, c'est clair, vous avez élu un gamin de 5 ans. pic.twitter.com/MaavoXRyKP — Isidore Poireau (@Le_M_Poireau) 4 июля 2017 г.

​ Macron en bateau, Macron en avion, Macron en sous-marin, c'est clair, vous avez élu un gamin de 5 ans.

Après "Macron à bicyclette au Touquet", "Macron à Versailles", "Macron prend le train", voici "Macron en sous-marin" https://t.co/aUCWpfbWt3 — EnSpritz (@EnSpritz) 5 июля 2017 г.

