Opération réussie: une bombe de la 2e GM désamorcée dans le sud-est de la France

Une opération de neutralisation d'une bombe datant de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui a exigé des mesures de sécurité exceptionnelles, a été effectuée avec succès dans la commune française de Cavalaire-sur-Mer (département du Var, région Provence-Alpes-Côte d'Azur), relate le magazine L'Express.

#Bombe de la 2nd guerre mondiale à Cavalaire sur Mer: déroulement des opérations de neutralisation ce jeudi 6 ►https://t.co/rjhIEM03NH pic.twitter.com/KEIKn5gcVB — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) 5 juillet 2017

La bombe a été découverte plus tôt en juillet.

Un périmètre de sécurité de 270 mètres a été établi avant le début de l'opération. Les habitants des maisons et les employés des entreprises situées dans cette zone ont été priés d'évacuer les lieux durant la période des travaux. On leur a également recommandé de fermer leurs volets et de laisser les fenêtres ouvertes, pour les protéger des débris dus au souffle de l'explosion.

L'opération, qui a commencé tôt en matinée, s'est terminée vers midi. La bombe a été neutralisée et transportée dans un endroit plus sûr, où elle a été détruite.

«Maintenant, les habitants évacués peuvent revenir à la maison en toute sécurité», ont annoncé des représentants de la mairie locale.