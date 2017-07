Assemblée nationale recherche opposition désespérément

© AFP 2017 GEOFFROY VAN DER HASSELT LREM: nouveau média pour nouvelle opération de communication

Les députés examinent un projet de loi qui s'annonce houleux: la loi d'habilitation sur les ordonnances pour réformer le Code du travail. Un projet qui est porté par le mouvement ultra majoritaire, La République en Marche et contre lequel on ne semble guère entendre que les députés de la France insoumise. Avec leurs interventions particulièrement remarquées, on en vient à se demander si la France insoumise n'est pas la formation politique qui incarne le mieux l'opposition dans l'hémicycle. Yves Sintomer, politologue, spécialiste de la démocratie participative nuance:

«La France insoumise représente une nouveauté incontestable, si on les compare par exemple au Parti communiste, dont l'opposition est plus routinière. Il n'en reste pas moins que ce privilège de la fraîcheur ne va pas durer éternellement. S'ils n'arrivent pas à articuler une position qui leur permet de faire passer des choses dans l'hémicycle, ce qui semble difficile, ou en tout cas, d'articuler des prises de position visibles dans l'hémicycle et puis des mouvements sociaux à l'extérieur, il est probable que leur force d'attraction ira en diminuant.»

Pour les partis qui n'ont pas réussi à se constituer un groupe parlementaire comme le Front national, incarner l'opposition sera compliqué:

© AFP 2017 FRANCOIS GUILLOT L’échec de la stratégie d’Emmanuel Macron

Après les mauvais résultats aux présidentielles puis aux législatives, le Parti socialiste reste toujours en très mauvaise posture:

© AFP 2017 Eric Feferberg François de Rugy élu président de l'Assemblée nationale

Selon Yves Sintomer, Les Républicains pourraient devenir la principale force d'opposition, mais cela reste conditionné par l'éclaircissement de la situation du parti en interne:

«Il y a plus de chance que cela soit le groupe Les Républicains qu'un autre groupe, si Les Républicains réussissent à sortir de leurs querelles internes et à retrouver une certaine cohérence dans une position critique par rapport au gouvernement.»

La République en Marche peut donc continuer à profiter de cette situation, car:

«L'opposition ou les oppositions sont très éclatées et peu audibles.»