Macron a-t-il eu raison de dénoncer la démographie africaine?

Ce dernier, lors d'une conférence de presse en marge du sommet du G20 à Hambourg a pointé du doigt la question de la transition démographique en Afrique: «Quand des pays ont encore sept ou huit enfants par femmes, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien.» Emmanuel Macron a-t-il eu raison de dénoncer la natalité africaine?

Pour Gilles Pinson, Professeur au Museum National d'Histoire Naturelle et chercheur associé à l'Ined, les taux de croissance aussi rapide qu'en Afrique sont un défi supplémentaire à son développement.

«Surpopulation, je ne sais pas,. L'Afrique est un continent qui a à se développer. Il y a une croissance économique en Afrique, qui n'est pas négligeable.En tout cas, ça aiderait, le développement de l'Afrique.»

Néanmoins des médias étrangers ont dénoncé la volonté d'ingérence et le néo-colonialisme des propos d'Emmanuel Macron. Les problèmes de l'Afrique se résoudront-ils avec la baisse de sa natalité? Nous avons interrogé Gaultier Bès directeur-adjoint de la revue d'écologie intégrale Limite dont le premier numéro était justement consacré aux questions démographiques, puisque qu'il titrait en septembre 2015 «Décroissez et multipliez-vous». Pour Gaultier Bès, c'est avant tout, à nous, occidentaux de simplifier nos modes de vie au lieu de faire peser sur l'Afrique ces responsabilités.

«Mettre en cause la fécondité humaine dans les désastres écologiques que nous subissons, ou plutôt que nous faisons subir, à nos conditions d'existence, est d'une profonde malhonnêteté intellectuelle puisque ceux qui sont responsables, les principaux coupables des désastres environnementaux et écologiques, ce ne sont pas les familles nombreuses, ce sont les modes d'organisation de consommation, de production, d'un système globalisé qui est à l'encontre de toute véritable économie, puisque c'est la dilapidation des ressources disponibles, la dilapidation systématique, la folie, la fuite en avant du toujours plus.»

«Il est absolument inimaginable aujourd'hui, de garder notre mode de consommation, de production, la mobilité humaine, la mobilité des capitaux, la mobilité des marchandises avec une population humaine à 10 milliards, 11 milliards… avec des pays complètement dépendant des grandes puissances comme le sont la plupart des pays africains. Bien sûr, c'est inconcevable parce que nous avons déjà dépassé la plupart des limites objectives des écosystèmes et on voit bien qu'évidemment la question migratoire pose d'énormes difficulté pour l'instant largement insoluble et qu'évidement si l'Afrique reste dans une situation de dépendance vis-à-vis du nord et de l'Europe en particulier, on ne saura comment y faire face. On continuera à vider l'Afrique et les pays africains de leurs forces vives et nous à créer d'énormes tensions.»