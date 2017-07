Selon Macron, l’Allemagne «bénéficie des dysfonctionnements de la zone euro»

À la veille du 14 Juillet, Emmanuel Macron a accordé une interview à Ouest-France et aux quotidiens allemands du groupe Funke, expliquant sa vision de l'Europe et de la zone euro, pointant du doigt ses défauts. Il estime notamment que la zone euro ne fonctionne pas bien parce qu'elle a accru les écarts entre les pays:

«… l'Allemagne bénéficie aussi des dysfonctionnements de la zone euro. Cette situation n'est pas saine», a-t-il déclaré, ajoutant que ceux qui étaient déjà endettés se sont retrouvés plus endettés et ceux qui étaient compétitifs se sont retrouvés plus compétitifs.

«Pour donner à la zone euro le destin qu'elle mérite» Emmanuel Macron plaide en faveur des responsabilités partagées:

«Il s'agit plutôt de marier la convergence et les solidarités au sein de l'Union européenne et de la zone euro pour mettre en place des mécanismes de solidarité plus puissants pour l'avenir. C'est la clé d'une union durable», a dit le président français, précisant que «nous devons trouver quel est le bon scénario sur le plan macroéconomique».