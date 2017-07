Icône de style américain et charme français, deux Premières dames qui fascinent la Toile

Alors que le Président français Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump se retirent pour discuter à l'Élysée des principaux problèmes de la vie politique internationale, leurs épouses profitent de la journée pour visiter les plus beaux endroits de la capitale française. Après un premier arrêt au musée des Invalides, Melania Trump et Brigitte Macron se sont rendues à la cathédrale Notre-Dame de Paris avant de faire une promenade sur la Seine et rejoindre leurs maris pour un dîner officiel.

​​L'une blonde et l'autre brune, Melania en tailleur écarlate et Brigitte en petite robe blanche, il était inévitable que les internautes se lancent dans la comparaison des deux «First ladies» et, à en croire la twittosphère, c'est Mme Trump qui remporte la sympathie des internautes.

Melania Trump inflige une leçon de style et de tenue à Brigitte Macron… La France humiliée — Benoît (@Lanufi) 13 июля 2017 г. Juste de quoi donner envie de devenir Citoyen Américain 😊 Sobre et élégante Mélania… Cf #BrigitteMacron pic.twitter.com/ZtSBg3cUKm — FrenchTouch (@ORageetDesepoir) 13 июля 2017 г.​

#BrigitteMacron: 🗼 📷🎥📷🎥 Quand ta soirée face à Mélania s'annonce douloureuse 😂 Les risques du métier… pic.twitter.com/YMLqLPYdC6 — FrenchTouch (@ORageetDesepoir) 13 июля 2017 г.

​​Toutefois, Mme Macron a aussi été soutenue par ses fans.

#TrumpParis #BrigitteMacron qui fait pleins de bisous de sa voiture à la foule, quelle femme classe! On l'adore! 😍 #FiereDeNotreFLady — La toons 🌈☪ (@sephora_paris) 13 июля 2017 г. ​Elle reste elle même, ne triche pas et c'est très bien comme ça.. on s'en fout du tailleur en dessous des genoux #BrigitteMacron

​Certains ont remarqué une certaine ressemblance dans leur style, se rappelant la belle robe bleue que Brigitte Macron avait porté le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron, qui ressemblait à la même robe que celle portée par Melania Trump pour l'investiture de son mari.

Elles n'ont pas du tout le même style pour ma part je les trouve très élégantes #BrigitteMacron fait bien honneur aux couturiers français 👍 — KRAPOUCHNIK (@KRAPOUCHNIK) 13 июля 2017 г.

Macron avait reçu Poutine à Versailles.

Brigitte va amener Mélania à Notre-Dame.

Le beau en France est de l'époque des Rois…

⚜️⚜️⚜️ — Foxity (@Foxity78) 13 июля 2017 г.

​Et ceux qui ont fait allusion au changement d'attitude de M.Macron face au chef d'État américain.

Avant Trump c'était le diable!! Maintenant ils sont copains comme cochons! Allez comprendre… — Corde-Mérieux MarieC (@CORDEMarie) 13 июля 2017 г.

​Donald et Melania Trump sont arrivés à Paris à l'invitation du Président français Emmanuel Macron pour la célébration de la Fête nationale qui aura lieu le 14 juillet. M. Macron l'a officiellement accueilli en milieu d'après-midi à l'hôtel national des Invalides. Les deux chefs d'État ont eu un entretien à l'Élysée, suivi d'une conférence de presse commune. Ils assisteront ensemble au défilé militaire de la fête nationale vendredi matin sur les Champs-Élysées.