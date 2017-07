Twitter s’indigne: Macron ne chante pas la Marseillaise pendant la parade du 14 Juillet

Les utilisateurs français de Twitter ont à l'unisson reproché vendredi à leur Président d'avoir négligé l'hymne national lors de la parade militaire du 14 Juillet.

M. Macron ne chante pas La Marseillaise… il ne devrait plus être sélectionné en équipe de France. #14juillet2017 — Matthieu Vincent (@grumpymatt) 14 июля 2017 г.

Le Président américain et sa femme ont assisté la parade, et de nombreux internautes ont comparé l'attitude de M.Macron et sa femme Brigitte avec celle de Donald Trump et de son épouse, qui, eux, ont mis la main sur le cœur lors de l'hymne national américain joué aussi pendant le défilé militaire.

Trump et Mélania ont la main sur le ❤️ pendant l'hymne américain tandis que macron et Brigitte ont rien fait pour la marseillaise! Normal? — Hugo 🇫🇷 (@Hugrepublicain) 14 июля 2017 г.

D'où macron ne met pas la main sur le coeur pendant l'hymne #14juillet — Alexis (@Alexbtn_08) 14 июля 2017 г.

#14juillet d'où Macron ne met pas la main sur le cœur, pendant notre magnifique hymne qu'est La Marseillaise! — paulo redsn0w (@rugbyccool) 14 июля 2017 г.

Toutefois, la réponse qui semble avoir mis le point final à toute cette agitation a été finalement trouvée:

C'est une coutume américaine. — dan romandini (@DanRomandini) 14 июля 2017 г.