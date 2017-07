Des centaines d’hectares envahis par les flammes en Corse, les pompiers sur place

Un grave incendie de forêt a eu lieu lundi après-midi en Corse, aux alentours de la commune de Bonifacio, ont annoncé les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud sur leur page Facebook. Le feu se serait déclaré un peu avant 14 heures.

Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. À 18 heures, la zone touchée par l'incendie atteignait 200 hectares.

le travail des moyens aériens sur le feu de Bonifacio.

images aériennes SDIS2A. pic.twitter.com/ahFzFXEzTM — SDIS 2A (@sdis2a) 17 июля 2017 г.

«D'importants moyens de lutte terrestres des centres d'incendie et de secours de Bonifacio, Pianotolli, Porto Vecchio, Rizzanese, Sainte-Lucie, Petreto et Zonza, les éléments des unités de sécurité civile et les forestiers-sapeurs du secteur sont engagés», ont signalé les sapeurs-pompiers sur Facebook.

important incendie en cours à Bonifacio.

Évitez ce secteur pour faciliter l'action des secours aériens et terrestres. pic.twitter.com/ZJMEVr4k8j — SDIS 2A (@sdis2a) 17 июля 2017 г.

En particulier, un hélicoptère bombardier d'eau a été mobilisé. Les sapeurs-pompiers demandent d'éviter le secteur.