Le général François Lecointre nommé chef d'état-major des armées

Le général François Lecointre occupe désormais le poste de chef d'état-major des armées pour remplacer Pierre de Villiers suite à sa démission, ont indiqué des sources gouvernementales à l'AFP.

Agé de 55 ans, issu de l'infanterie de marine, ce saint-cyrien a notamment servi au Rwanda pendant l'opération Turquoise puis en ex-Yougoslavie durant la guerre. Il avait rejoint Matignon en septembre 2016, où il avait été chef du cabinet militaire de Manuel Valls, puis de Bernard Cazeneuve et enfin d'Édouard Philippe.

Sa nomination devait être confirmée en Conseil des ministres mercredi.

© AFP 2017 BERTRAND GUAY Budget de l'armée: le chef d'état-major des armées M. de Villiers annonce sa démission

L'ex-chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a annoncé mercredi sa démission sur fond de polémique avec le Président de la République au sujet du budget de l'armée. Le militaire a notamment justifié sa décision en soulignant qu'il se jugeait «ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel [il] croit pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays».

Par sa démission, Pierre de Villiers explique également avoir «pris ses responsabilités» en raison de son récent désaccord avec M.Macron au sujet du budget de l'armée.