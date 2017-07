«Fais ce que je dis, pas ce que je fais»: Mariani tacle Macron sur les emplois familiaux

Pour l’ancien député Les Républicains, Thierry Mariani, la loi interdisant les emplois familiaux d'un côté et de l'autre la volonté d’Emmanuel Macron de codifier le statut de Première Dame destiné à son épouse seraient «choquants» et «paradoxaux» vu la contradiction entre les deux initiatives. Selon lui, il s’agit ni plus ni moins de «populisme».