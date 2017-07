Brigitte, c’est chic! Quand un fan italien s’imagine la vie de la Première dame française

Brigitte, c’est chic! Épouse d’un beau gosse, soirées de luxe, les plus grands de ce monde en amis, que demander de mieux qu’une vie aussi réussie que celle de Brigitte Macron? Inspiré par l’image de la Première dame de France, un fan italien lui a créé un profil sur Instagram et s’imagine la vie de tous les jours de Mme Macron…

Seulement quelques mois après l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron, le plus jeune (et certainement le plus beau) Président de la Ve République, sa femme Brigitte fait déjà des ravages et attire des jaloux. En effet, la regardant tout sourire lors des soirées les plus chics de la haute société, certaines se verraient bien être à sa place. Ne pouvant pas résister à ce petit plaisir, un fan italien de la Première dame de France a créé sur Instagram un profil s'appelant «Brigitte, c'est chic!», rendant ainsi hommage à sa Muse et invitant tout le monde à suivre son quotidien… enfin, imaginé, bien sûr, par son ardent admirateur…

La récente rencontre du Président français et de son épouse avec la chanteuse américaine Rihanna n'a pas pu laisser indifférent le créateur du profil…

Bien sûr, le charme particulier de Mme Macron ainsi que sa façon de s'habiller au dernier cri de la mode, ne passent pas inaperçus.

Pas évident d'être l'épouse du chef d'État, toujours pris dans un tourbillon médiatique!

Même faire un cadeau personnel devient un défi à relever.

Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais le métier de Première dame est loin d'être facile. Ce serait génial si le mari, doté de tous les pouvoirs, s'en aperçoive et ait une petite attention à son épouse, comme le lui suggère l'auteur du profil. Sympa, non?