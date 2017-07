Une députée LREM agressée sur un marché

© AFP 2017 GEOFFROY VAN DER HASSELT Une députée LREM plutôt mordante s’en prend à un chauffeur du taxi

Laurianne Rossi, députée LREM des Hauts-de-Seine, a été victime d'une agression dimanche matin à Bagneux. L'incident est survenu aux alentours de 11h00: elle distribuait des tracts sur le marché lorsqu'elle a été frappée par un homme.

«Cet homme était clairement hostile à la politique du gouvernement et de la majorité, ses propos étaient véhéments mais il n'était pas forcément agressif de prime abord», a raconté la députée à l'AFP.

L'homme a, selon elle, accusé les élus En Marche! d'être des «députés godillots», puis a critiqué «la couverture médiatique orientée en faveur d'Emmanuel Macron».

«J'ai commencé à lui répondre, mais je n'ai pas eu le temps de finir. Il m'a asséné un violent coup de poing dans la tempe droite et a pris la fuite», a raconté Mme Rossi.

Selon elle, l'agresseur a parcouru une vingtaine de mètres avant d'être rattrapé par des militants et des commerçants qui l'ont maîtrisé et ont ensuite attendu la police.

«L'auteur a été interpellé quasiment immédiatement. A ce stade, il est en garde à vue», a confirmé une source proche de l'enquête à l'AFP.

Mme Rossi a déposé plainte. Son agression «semble sans gravité corporelle», a indiqué cette même source.

La députée, qui s'est dite sonnée et un peu choquée, a estimé sur Twitter qu'«aucun désaccord politique ne peut justifier la violence, qui plus est contre les élus de la République et les femmes.»

Aucun désaccord politique ne peut justifier la violence, qui plus est contre les élus de la république et les femmes.Merci de votre soutien. https://t.co/dZr7qDAFZj — Laurianne Rossi (@lauriannerossi) 30 июля 2017 г.

Je remercie les marcheurs @BagneuxLrem, les commerçants du marché et les forces de police qui ont permis l'interpellation de mon agresseur. — Laurianne Rossi (@lauriannerossi) 30 июля 2017 г.

Le chef du gouvernement Edouard Philippe a de son côté condamné l'attaque.

Je condamne avec la plus grande fermeté la lâche agression à Bagneux ce matin de la députée @lauriannerossi, qui a mon amitié & mon soutien. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 30 июля 2017 г.

Laurianne Rossi a été élue en juin dans la onzième circonscription du département.

Pendant la campagne des législatives en juin, l'ex-députée Nathalie Kosciusko-Morizet (LR) avait été également agressée sur un marché, par un maire d'une petite commune de l'Eure. L'édile a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et 1.500 euros d'amende.