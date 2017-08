Macron veut une «parole rare»: les journalistes «doivent s’habituer»

Les journalistes mécontents par la décision du Président français Emmanuel Macron de «les éloigner» en raréfiant ses prises de parole et en déménageant la salle de presse de l'Élysée hors de la résidence présidentielle, devront s'y habituer, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner.

«Je comprends que ça puisse agacer, interroger mais j'ai le sentiment qu'il va falloir, pour vous comme pour moi, qu'on s'y habitue parce que le Président a décidé de ne pas être un commentateur mais un acteur», a expliqué M.Castaner lors d'un point de presse.

".@EmmanuelMacron a choisi de ne pas être un commentateur, mais un acteur." #Conseildesministres pic.twitter.com/h7SZL3v8MW — Christophe Castaner (@CCastaner) 2 août 2017

​Selon M.Castaner, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de déroger à la règle de la «parole rare» qu'il s'est fixé, notamment à l'égard des journalistes.

«Le Président de la République a souhaité changer son mode de communication avec les journalistes par rapport à ses prédécesseurs, c'est son choix», a-t-il noté.

Depuis son élection début mai, le Président Macron n'a accordé que trois interviews: une à huit journaux européens, une à France 2 à l'occasion du Tour de France et une à Ouest France. Par ailleurs, le Journal du Dimanche a deux fois cité ses propos après la rencontre d'Emmanuel Macron avec son homologue américain Donald Trump à Bruxelles et après la visite du Président américain à Paris. En plus, le Président Macron préfère des déclarations sans questions ce qui montre aussi son désir de prendre de la distance avec les journalistes.

❓ #SputnikSondage L'équipe de Macron a décidé de déménager la salle de presse hors du palais de l’Élysée. Pourquoi?

https://t.co/tNAAX60bly — Sputnik France (@sputnik_fr) 2 августа 2017 г.

​La presse est également indignée par l'intention de l'Élysée de sortir la salle de presse de l'enceinte principale du palais pour la transférer soit à l'hôtel de Marigny, soit dans un autre bâtiment, encore plus éloigné, rue de l'Élysée. Selon Sibeth Ndiaye, la conseillère presse du palais, la situation où les journalistes ont «un accès illimité à l'Élysée, à sept heures du matin comme à 23 heures n'est pas normale». Les représentants des médias, qui souhaitent communiquer avec M.Macron d'une manière plus intense, notent que le déménagement de la salle de presse «porte atteinte à l'exigence de la transparence à l'Élysée».