Plus de 153.000 signatures contre le statut de première Dame pour Brigitte Macron

La volonté d’Emmanuel Macron de codifier le statut de Première Dame destiné à son épouse s’est heurtée à une vive résistance du public: une pétition «Contre le statut de première Dame pour Brigitte Macron» avait réuni dimanche plus de 153.000 signatures, et le chiffre continue à croître rapidement.

Alors que le statut de la Première dame fait encore débat à l'Assemblée nationale, lors de l'examen des projets de loi de moralisation, un citoyen français a lancé une pétition contre ce projet, le jugeant coûteux et inutile.

«Il n'y a aucune raison pour que l'épouse du chef de l'État puisse obtenir un budget sur les fonds publics», affirme cette pétition sur change.org, lancée par Thierry Paul Valette, artiste peintre et auteur et citoyen engagé. «Brigitte Macron dispose à l'heure actuelle d'une équipe de deux à trois collaborateurs, ainsi que de deux secrétaires et deux agents de sécurité, et cela est suffisant.»

La pétition a été lancée il y a deux semaines et a recueilli pour le moment plus de 153.000 signatures.

«Si cette question doit être tranchée elle devra se faire dans le cadre d'un référendum et non du fait d'un seul homme», affirme aussi le texte, pointant ainsi du doigt sur Emmanuel Macron qui avait indiqué en avril vouloir un véritable statut pour la Première dame.

Suite au lancement de la pétition, la colère a commencé à gronder contre l'éventuel statut officiel de Brigitte Macron.

Non au statut de première dame, la Brigitte va encore nous coûter cher!! — 🇫🇷#montagnette🇫🇷 (@montagnette1) 6 августа 2017 г.

Je suis contre le statut de première dame qui doit être accordé à Brigitte Macron,elle qui dépense déjà trop!! Et les économies alors? — Triollier Aloïs (@TriollierAlois) 6 августа 2017 г.