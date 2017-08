Un attaquant en burqa ouvre le feu à Toulouse: 1 mort, 3 blessés

Une personne est morte et trois autres ont été blessées dans une fusillade qui a éclaté dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier sensible de La Reynerie, à Toulouse. Selon le procureur, l’auteur s'était «dissimulé à la vue de sa victime par le port d'une burqa» et avait utilisé «une poussette pour cacher son arme».