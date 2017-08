Macron, le candidat le plus prodigue de la présidentielle 2017

Emmanuel Macron a été le candidat le plus dépensier de l'élection présidentielle française 2017 avec 16,8 millions d'euros de dépenses, selon les informations sur les comptes de campagne publiées au Journal officiel et qui restent encore à valider.

Le candidat du mouvement En marche! a dépensé le plus d'argent pour organiser ses meetings de campagne (5,8 millions) et pour cibler ses électeurs: plus de 5 millions d'euros sont passés dans l'envoi de courriers, de textos, d'appels téléphoniques et dans la réalisation de sondages.

Le prédécesseur de M.Macron, François Hollande, avait dépensé plus encore: 21,7 millions d'euros. Le vainqueur de l'élection de 2017 n'arrive pas non plus à battre le record de Nicolas Sarkozy, qui avait dépassé le plafond des 22,5 millions d'euros autorisé par l'État, ce qui avait donné suite à des poursuites judiciaires.

© REUTERS/ Pascal Rossignol WikiLeaks publie 21.000 courriels sur la campagne présidentielle de Macron

Pendant la campagne électorale de cette année, le Président en exercice a devancé le candidat socialiste Benoît Hamon (15,2 millions d'euros), le candidat Les Républicains François Fillon (13,8 M EUR), la présidente du Front national Marine Le Pen (12,5 M EUR) et le représentant de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon (11 M EUR), d'après le rapport.

Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, a été le plus économe avec 257.289 euros.

Jean-Luc Mélenchon a été le plus dépensier pour l'organisation des meetings où son hologramme lui a donné le don d'ubiquité. François Fillon a dépensé des sommes importantes pour des conseils en communication et ses déplacements. Benoît Hamon a aussi dépensé beaucoup pour ses meetings (6,1 millions d'euros), mais aussi pour son QG de campagne. Marine Le Pen a beaucoup dépensé pour acheter du matériel (451.000 euros) et pour chercher des fonds, d'après RTL.

Dans le même temps, Emmanuel Macron n'est pas le candidat ayant recueilli le plus de dons. La palme revient ici à Jean-Luc Mélenchon qui a récolté trois millions d'euros contre un million pour M.Macron.