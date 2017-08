Les destinations des vacances de ministres français dévoilées

Le gouvernement français est en vacances à partir de mercredi soir pour un peu plus de deux semaines. Quelles sont les destinations préférées des ministres?

Les vacances de l'exécutif ont commencé mercredi soir pour un peu plus de deux semaines, signale l'AFP. Dans le même temps, certains ministres partent moins longtemps. Où les membres du gouvernement se rendront-ils cet été?

Le Premier ministre Édouard Philippe ira successivement «dans le sud-est et le sud-ouest» de la France. Il pourrait également passer quelques jours au domaine de Souzy-la-Briche, dans l'Essonne, résidence de la République mise à la disposition des Premiers ministres, informe la source.

Rappelons que la circulaire de consigne diffusée aux ministres par le secrétariat général du gouvernement (SGG) n'interdit pas aux ministres de partir hors de France mais leur demande de choisir «une destination leur permettant de rejoindre rapidement leur ministère». La circulaire ne fixe toutefois pas de plafond horaire maximal.

La ministre des Outre-mer Annick Girardin en fait exception: elle réside dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada, et a été autorisée à rentrer chez elle.

La plupart des membres du gouvernement ont choisi de rester en France ou dans des pays frontaliers. Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), après être rentré chez lui en Bretagne pour faire notamment du vélo, se rendra en Espagne, dans la famille de sa femme.

Bruno Le Maire (Économie) passera «quelques jours, comme tous les ans», quelque part en Italie. Le patron de Bercy ira ensuite dans sa maison familiale dans le Pays basque.

Plusieurs ministres ont choisi la Corse, comme Marlène Schiappa (égalité entre les femmes et les hommes), originaire de l'île de Beauté, mais aussi Benjamin Griveaux (secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire) ou encore Agnès Buzyn, qui y possède une maison où elle se rendra «avec ses amis et sa famille». La ministre de la Santé va consacrer ses vacances à la «lecture d'essais philosophiques, politiques, économiques», selon son entourage.

La ministre des Armées Florence Parly prendra «quelques jours de vacances non loin de Paris», à la limite de la grande banlieue.

Françoise Nyssen (Culture) ira marcher «en montagne» dans le sud-est, puis chez elle à Arles. «Repos, vigilance, créativité» pour Nicole Belloubet (Justice), dans le Var et le Pays basque.

Muriel Pénicaud, ministre du Travail mobilisée fin août par un nouveau round de discussions sur la réforme du droit du travail, partagera ses vacances entre la Normandie et le sud de la France.

Vacances limitées également pour le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, qui prépare sa première rentrée. Ses «vacances studieuses» se limiteront à des «weekends prolongés en famille», avec les Fables de la Fontaine et un livre du Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert va passer ses vacances en France et rentrera plus tôt.