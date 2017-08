Le lieu des vacances du couple Macron est enfin révélé et il fait rêver les internautes

© AFP 2017 Damien MEYER Les mystérieuses vacances de Monsieur Macron sur la «Côte d’impopularité» agitent la Toile

Peut-on passer ses vacances tranquille, en compagnie de son épouse profitant ensemble du soleil, de la mer et des dîners en amoureux? Apparemment pas lorsque vous êtes le Président de la République et que tous les médias, en quête de sensation, sont sur la sellette. Tel doit être le triste constat fait par le dirigeant français Emmanuel Macron, parti pour ses premières vacances en qualité de chef d'État. Et même si l'Élysée refusait catégoriquement d'indiquer le lieu de sa villégiature, le Journal du Dimanche et La Provence semblent pouvoir enfin lever le voile sur ce sujet tabou, annonçant que le coupe Macron passerait ses vacances à Marseille.

Ainsi, selon le Journal du Dimanche, le couple présidentiel séjourne «dans une résidence dotée d'une grande piscine, discrètement blottie au bout d'une impasse sur les hauteurs de la ville».

«Jogging sur la plage du Prado, visite privée du château de la Buzine, le "château de ma mère" immortalisé par Marcel Pagnol, et balade sur l'esplanade des Moulins à Allauch pour admirer le panorama», écrit encore le Journal, tandis que la Provence se réfère aux témoins oculaires ayant reconnu leur Président lorsqu'il faisait son footing avec un maillot de l'OM.

Une fois que cette nouvelle s'est propagée dans les médias, les internautes ne se sont pas fait attendre pour la commenter.

​Même la baisse de sa popularité, constatée par les derniers sondages, a été évoquée par les plus rancuniers.

#Macron en vacances à #Marseille

Il serait venu mettre 1cierge à la "Bonne Mère" pour que sa cote remonte! https://t.co/TWB3mPP0oh — fernandez (@tarmo13013) 13 августа 2017 г.

​Les plus sceptiques montraient du doigt sa façon de rester discret.

​

#Macron voulait que ses #vacances restent secrètes, il va faire son jogging sur la place du #Prado!! — Geneviève Rostaing (@3Genevieve) 13 августа 2017 г.

​

#macron n'a pas de pastis à #Marseille! vous voulez une bière!… ce qui au passage,mine de rien permet d'augmenter incognito la note.😂 😂 — titouont (@calielius) 13 августа 2017 г.

​

​Ses relations avec le dirigeant de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ne sont pas non plus passées inaperçues.

Si @EmmanuelMacron est en vacances à #Marseille, ce que c'est le seul endroit de France où il est sûr de ne jamais rencontrer @JLMelenchon! pic.twitter.com/GfPYvonzfS — Jérôme Godefroy ® (@jeromegodefroy) 13 августа 2017 г.

​

​Pour les autres, le choix de destination était un bon sujet de rigolade.

#Macron et Brigitte sont en vacances à #Marseille, ils visitent le Château de ma mère, ça ne s'invente pas… 😬 pic.twitter.com/hXR15Aa4WJ — Mlle K ن † ▽ 🇫🇷 (@kiara_visentini) 13 августа 2017 г.

​

​Mais la politique n'a jamais été oubliée, notamment la question de l'islamisation de Marseille.

#Macron en vacances à #Marseille.Il va pouvoir se rendre compte de l'islamisation de la ville…L'époque de Pagnol est bien révolue… — Europhobe (@Europhobe) 13 августа 2017 г.

​

​Et finalement, comme d'habitude, il y a eu des râleurs qui ne savaient que critiquer.

Mesdames, Messieurs des médias, on s'en fou que #Macron soit en vacance et encore plus de ce qu'il y fait!!! — ruotte muriel (@liberte1) 13 августа 2017 г.

​

Si vous saviez à quel point les français en on déjà marre du couple #Macron vous éviterez ce genre d'article qui renforce son image négative — Cris06 (@CrisSpriet06) 13 августа 2017 г.

​D'après les médias, Emmanuel Macron ferait une pause estivale d'une quinzaine de jours pour reprendre les commandes du pays vers la fin du mois d'août.