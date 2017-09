Les résultats des sénatoriales reflètent-ils le mécontentement des Français?

Les grands électeurs représentant les Français, déçus par les initiatives inefficaces d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, ont préféré voter en faveur d'autres partis que LREM aux sénatoriales qui se sont déroulées en France ce dimanche, a expliqué à Sputnik Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur Les Républicains.

«Je pense que les Français se sont rendus compte que tous ces changements n'apportaient pas grande chose (vous voyez la chute du président Macron dans les sondages) et ils préfèrent revoter comme ils ont toujours voté, et non pour un parti nouveau et sympathique qui ne manifeste pas pour l'instant de résultats extraordinaires.»

Il a en outre ajouté que «le parti LREM se présentait comme un parti "ni de droite, ni de gauche"», et qu'il était devenu un parti traditionnel.

«Le résultat des sénatoriales: la droite et le centre républicain, et le parti centriste ont obtenu une très forte majorité. Mais là on retrouve un vieux réflexe classique.»

D'après Yves Pozzo di Borgo, des réformes en profondeur qui nécessitent que les députés et les sénateurs soient unanimes et votent à la majorité, ne pourront pas être faites.

Selon un autre interlocuteur de Sputnik, Liem Hoang Ngoc, conseiller régional d'Occitanie et président du mouvement les Socialistes insoumis, «ces élections n'avaient pas de sens».

«Le corps électoral est composé de grands élus qui sont désignés dans des scrutins passés, dans lesquels étaient en présence des forces qui sont aujourd'hui très mal en point sur la scène électorale après les élections présidentielles et législatives.»

M.Ngoc a en outre souligné que de nombreux membres de la France insoumise sont plutôt défavorable à l'existence même du Sénat et même proposent le supprimer. D'après lui, le Sénat est la représentation de grands élus qui ne sont pas forcément représentatifs de la configuration sociale dans le pays.

Commentant les initiatives d'Emmanuel Macron, l'interlocuteur de Sputnik a précisé que «ses propositions et ses projets en matière d'organisation territoriale et de fiscalité locale font débat».

«Il est donc logique que les élus locaux soient extrêmement réservés vis-à-vis de ces projets et donc n'acceptent pas les accords que les macronistes leur ont proposé.»