Plus de 60% des militaires français auraient envie de quitter l'armée

Le manque de moyens et la dégradation des infrastructures placent l'armée française dans une situation de plus en plus difficile: d'après le rapport annuel du Haut comité d'évaluation de la condition militaire, 62% des militaires de l'armée et de la gendarmerie souhaitent quitter l'institution pour changer d'activité.

Parmi les militaires dont l'ancienneté est comprise entre 11 et 20 ans, ce niveau atteint les 70%; parmi les membres de la marine nationale, 81%. Dans le même temps, 46% des soldats envisageraient de rompre leur contrat ou de ne pas le renouveler, indique le rapport qui cite une étude réalisée du 5 au 13 janvier dernier sur un échantillon de 1.683 militaires.

Comme facteurs ayant un effet fragilisant sur la fidélisation des militaires, le Haut Comité évoque notamment un «sentiment diffus de déclassement», ainsi que la difficulté à «concilier vie militaire et vie personnelle» ou bien «la dégradation des infrastructures et des conditions d'hébergement».

© AFP 2017 Patrick Baz La force de frappe de l'armée française affaiblie pour 18 mois

Toujours d'après le document, les militaires éprouvent le sentiment «de ne pas avoir les moyens suffisants pour s'entraîner» et redoutent ainsi «une baisse de leurs capacités opérationnelles».

Le rapport liste également les principaux éléments de motivation nommés par les militaires français: 70% des sondés ont ainsi parlé de «rapports humains» et de «l'esprit de cohésion», tandis que 75% des personnes interrogées ont cité «la participation active à la défense des intérêts du pays».