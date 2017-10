Les tweets de Trump déclenchent de véritables orages dans une lampe made in France

Un artiste français, Fabien Bouchard, a mis en place une lampe qui change de couleur à chaque fois qu'elle détecte un nouveau tweet du dirigeant américain. Dans un entretien accordé à Sputnik,il a donné plus de détails sur ce dispositif peu commun.

© Photo. ParseError La Political Lamp

«Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la lampe est blanche/bleue lorsqu'elle est inactive. Dès que la lampe détecte un nouveau tweet, la lumière se fond progressivement en noir, puis déclenche un orage (pendant 10-15 secondes). Puis la lampe se rallume doucement en blanc/bleu inactif.»

Comme l'a souligné M. Bouchard, cet appareil est semblable à sa lampe qui détecte les tremblements de terre et réagit en temps réel aux séismes du monde entier.

«Sauf que cette fois la source n'est plus centrée sur notre planète, mais sur l'homme, ses excès, et ses répercussions sur nos vies et notre planète. Une idée que symbolise parfaitement Trump avec ses tweets (menaces nucléaires contre la Corée du Nord, attaques contre le climat).»

Selon le créateur, il avait élaboré ce dispositif en utilisant une carte compatible Arduino avec Wi-Fi qui est fixée sous la base en bois et le reste est encapsulé dans une cloche en verre.

«Le principe est que la lampe est connectée en Wi-Fi à mon serveur, qui sert de pont entre la lampe et un compte twitter dédié. Ce compte peut suivre les comptes dont j'ai besoin pour servir mon propos, et le serveur surveille ce compte pour déterminer quand il faut déclencher un orage dans la lampe.»