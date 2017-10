Macron confirme sa participation au Forum économique de Saint-Pétersbourg

Le chef de l’Etat français Emmanuel Macron a accepté de participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) qui aura lieu en mai 2018, a indiqué à Sputnik une source bien informée.

© Sputnik. Alexei Danichev Vladimir Poutine invite Emmanuel Macron au Forum économique de Saint-Pétersbourg

Auparavant, Iouri Ouchakov, le conseiller du Président russe, a annoncé que Vladimir Poutine avait invité Emmanuel Macron à se rendre au prochain Forum économique de Saint-Pétersbourg. M. Ouchakov a notamment précisé que l'invitation avait été faite par Vladimir Poutine lors du dernier entretien téléphonique entre les deux hommes, en septembre.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe participera également au SPIEF 2018.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg est la plus importante conférence économique annuelle en Russie. Depuis 1997, il réunit des chefs d'Etat, des ministres des Finances, des chefs d'entreprises russes et étrangers, ainsi que des financiers et des chercheurs pour discuter des problèmes économiques se posant à la Russie et aux marchés des pays en développement. Le Président russe participe aux travaux du forum depuis 2005.