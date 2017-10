Après une embellie en septembre, Macron chute dans les sondages

La cote de popularité d'Emmanuel Macron repart à la baisse au mois d'octobre, après une éphémère embellie en septembre, selon le baromètre Ifop pour le Journal du dimanche.

En octobre, 42% des Français se disent satisfaits de son action. Ainsi, Emmanuel Macron, qui avait gagné cinq points en septembre après en avoir perdu 24 durant l'été, perd à nouveau deux points d'opinions favorables.

© REUTERS/ Philippe Wojazer Avec la rentrée, la cote de popularité de Macron connaît une embellie

Entré en fonction au mois de mai, la cote de popularité d'Emmanuel Macron se situe désormais au même niveau que celle de son prédécesseur François Hollande à la même époque

Les Français interrogés mécontents de son action restent majoritaires (56%, +3).

Dans son sillage, la cote de popularité d'Edouard Philippe recule d'un point, à 47% d'opinions favorables. Il est à noter que le Premier ministre a perdu 8 points depuis son entrée en fonction

L'enquête a été réalisée en ligne et par téléphone entre les 13 et 21 octobre, auprès d'un échantillon de 1.938 personnes, représentatif de la population française de plus de 18 ans.