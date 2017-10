Réaction de Macron lorsque son chien urine sur le mobilier de l'Élysée (Vidéo)

© REUTERS/ Charles Platiau Nemo énigmatique: le rôle du nouveau membre de la famille Macron décrypté

Une réunion du chef de l’État français avec trois membres du gouvernement — Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, et Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire – à l’ Élysée a déclenché chez son labrador noir Nemo , récemment adopté, un «comportement totalement inhabituel».

Alors que Mme Poirson s’exprimait un gargouillement soupçonneux l’a interrompue. Tout le monde a suivi son regard pour constater que Némo se soulageait sur une cheminée.

Le Président, qui a ri de tout son cœur quoiqu’embarrassé, a alors commenté: «Il est en train de faire un truc assez extraordinaire».

À la question de Julien Denormandie visant à savoir si cela arrivait souvent à Nemo, Emmanuel Macron a répondu par la négative: «Vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel».