L’Europe a besoin d’un dialogue «intense» avec la Russie, selon Macron

© REUTERS/ Philippe Wojazer Lavrov confirme la participation de Macron au SPIEF 2018

S'exprimant devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg, le Président français a insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue entre les pays en prenant notamment l'exemple de la Russie et de la Turquie

«Nous devons parler à chacun et c'est la méthode que depuis le premier jour j'ai adoptée. […] C'est que le destin de la Russie ou de la Turquie ne se construira pas en tournant le dos à l'Europe, puisque ces deux grandes nations sont arrimées à l'Europe. Puisque leur histoire, leur géographie, leur littérature, leur conscience politique se sont construites en se frottant à l'Europe. Il faut donc à chaque fois leur dire, dénoncer non pas en fermant la porte, non pas en les excluant de tout, non pas d'ailleurs en les laissant s'exclure de tout mais en menant ce dialogue intense, difficile, parfois ingrat, semé de petits victoires mais aussi parfois de petites défaites mais qui consiste à tenir le fil parce que leurs peuples le méritent…», a-t-il ainsi déclaré. «Je continuerai à parler à chacun, à faire valoir nos arguments, à porter notre voix et nos valeurs», a-t-il également souligné.

LIVE | Les droits de l’homme ne sont pas des valeurs solubles. Discours à la Cour européenne des droits de l’homme. https://t.co/6ydOM9tIr1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 октября 2017 г.

​Plus tôt dans la journée, Sergueï Lavrov a confirmé la visite du Président Emmanuel Macron en Russie en 2018 et sa participation au Forum économique de Saint-Pétersbourg.