En France, la nuit d’Halloween éclairée par des feux de poubelles et de véhicules

Les pompiers et les secours ont dû intervenir pendant la nuit d’Halloween dans plusieurs villes françaises, dont Brest, Toulouse et Rennes, où des actes de vandalisme ont été constatés.

Encore un triste bilan de la nuit d’Halloween en France : des jets de projectiles et des feux de voitures et de poubelles ont été enregistrés dans différentes villes du pays à la veille de la Toussainte.

Dans l’agglomération toulousaine, une quinzaine de véhicules ont été brûlés, notamment dans les quartiers sensibles du Mirail et d’Empalot, et les forces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles, précise l’AFP, se référant aux forces de l’ordre et aux pompiers.

🇫🇷 #Toulouse Policiers et pompiers caillassés durant la soirée d'Halloween. Une quinzaine de voitures brûlées. https://t.co/o162yqpqxo pic.twitter.com/BFRcL2EHcJ — Actu17 (@Actu17) 1 novembre 2017

​Par ailleurs, cinq voitures, un scooter et une moto ont été incendiés à Rennes et deux voitures à Brest, rapporte la presse.

​Les médias précisent que contrairement à l’année passée, les forces de l’ordre n’ont pas été prises cette fois-ci pour cible à Rennes. Ce qui n’a pourtant pas été le cas à Nantes où les secours ont essuyé des jets de projectiles. En outre, deux véhicules y ont été brûlés.

24 véhicules ont par ailleurs été incendiés, à Valence-le-Haut, dans la Drôme.