La popularité de Macron en baisse: deux tiers des Français mécontents de leur Président

Six mois après l’entrée en fonction d’Emmanuel Macron, quelque 60% des Français affirment être insatisfait du début de son quinquennat, apprend-on d’un sondage Harris Interactive rendu public ce samedi.

Selon un sondage Harris Interactive dont les résultats ont été publiés ce samedi, presque deux tiers des Français soumettent à la critique les six premiers mois de la présidence d' Emmanuel Macron

En revanche, 35% des Français se disent contents de leur dirigeant.

En outre, pour 45% des personnes interrogées, la politique que mène Emmanuel Macron est «et de droite et de gauche». Selon 41% d'entre elles, elle est plutôt «de droite» et pour 5% seulement, «de gauche».

De plus, environ deux tiers des participants à l'enquête croient que les mesures prises par leur Président profitent «aux catégories supérieures», 7% sont persuadés qu'elles visent «les classes moyennes» et, pour 21%, la politique d'Emmanuel Macron n'est avantageuse pour «aucune catégorie en particulier».

Le sondage a été effectué en ligne entre les 2 et 3 novembre. 1.817 personnes âgées de 18 ans et plus y ont pris part.