Macron, Trump, Kardashian: le top des recherches des Français sur le Net en 2017

Après avoir compilé les mots tapés sur son moteur de recherche pendant toute l'année, Yahoo vient de publier le classement des phénomènes et des personnalités les plus recherchés par les Français. Sans surprise, Emmanuel Macron, Donald Trump, «présidentielles 2017» et Johnny Hallyday sont en tête.

Le moteur de recherche Yahoo a publié ses observations quant aux actualités et personnalités recherchées le plus souvent sur le Web francophone, après avoir analysé des milliards de données. La tendance générale a été de s'intéresser particulièrement aux présidentielles 2017, aux Présidents français et américain. Ces derniers jours, les recherches concernant «Johnny Hallyday» augmentent de manière exponentielle.

En fait, le Président de la République française est en tête de deux classements, celui des recherches générales et celui des actualités. Le top-15 des recherches de 2017 montre un mélange de politique et de préoccupations quotidiennes: derrière Emmanuel Macron, on trouve la série Plus belle la vie diffusée sur France 3, suivie de «Paris Saint-Germain» et des présidentielles 2017. Les événements qui ont marqué la vie du PSG cette année s'avèrent donc avoir un peu plus suscité l'intérêt des utilisateurs que l'actualité politique.

«Notre stratégie éditoriale autour du PSG, axée sur la vidéo, le direct, les débats d'opinions ainsi que les analyses porte ses fruits. Nous poursuivrons et accroîtrons ces efforts en 2018», a affirmé Alexandre Delpérier, directeur des programmes, contenus et information de Yahoo.

François Fillon clôt le top-5. Derrière lui, on trouve le dirigeant américain, l'affaire de la Disparition de Maëlys, Jean-Marc Morandini, la première dame Brigitte Macron et le défunt rocker Johnny Hallyday. Les places suivantes sont occupées par la série Game of Thrones, Marine Le Pen, la Corée du Nord, le leader des insoumis Jean-Luc Mélenchon et, en 15eme et dernière position, le Vendée Globe.

© AFP 2017 Curto de la Torre Neymar, l’adieu aux larmes

La liste des actualités les plus recherchées comprend, outre les sujets politiques et personnalités déjà mentionnés, l'ouragan Irma, l'affaire Grégory, la vignette anti-pollution Crit'Air et l'indépendance de la Catalogne.

Concernant les célébrités, Yahoo énumère le chanteur Johnny Hallyday suivi de Kim Kardashian. Les footballeurs Neymar, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont également parmi les cinq personnalités les plus recherchées.

«Ce top 15 avec à la fois des peoples et des immenses sportifs ou des animateurs de télé montre l'appétence des Français à suivre le quotidien des personnalités», a expliqué Alexandre Delpérier.