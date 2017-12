Après les USA, au tour de la France de porter plainte contre Apple

Suite à la légalisation du cannabis pour fins médicales aux États-Unis, le nombre de femmes consommant cette drogue pendant la grossesse a pratiquement doublé entre 2009 et 2016 ans, tandis que dès le 1er janvier 2018 son utilisation pour des fins récréationnelles sera ouverte à tous en Californie, alerte la recherche de Kaiser Permanente.

Ayant admis qu'elle avait ralenti volontairement la vitesse de fonctionnement de certains anciens modèles d' iPhone , la société Apple fait actuellement l'objet de critiques virulentes. Après des plaintes déposées à ce sujet aux États-Unis, l'association française Halte à l'obsolescence programmée (Hop), a envoyé à son tour, mercredi dernier, une plainte auprès du procureur de la République à Paris.

Dans sa plainte transmise à la presse, Hop estime qu'Apple, à travers les mises à jour des iPhone, a réduit volontairement les performances et la durée de vie des appareils afin d'en accélérer le remplacement.

«Apple a mis en place une stratégie globale d'obsolescence programmée en vue d'augmenter ses ventes», fait valoir l'association, citée par les médias.

Aussi, Hop considère-t-elle qu'Apple est susceptible d'être poursuivie pour l'ensemble des iPhone vendus en France depuis la promulgation de la loi du 17 août 2015, qui a introduit le délit d'obsolescence programmée dans le droit français.

Apple avait précédemment reconnu que le ralentissement de certains anciens modèles d'iPhone était effectué intentionnellement et avait indiqué que cette mesure était appliquée aux modèles iPhone 6, iPhone 6s et iPhone SE pour augmenter la durée de vie de la batterie et réduire le risque de coupure inattendue du smartphone.

Une fois cette révélation faite, certains clients de la marque à la Pomme ont décidé de lancer des actions en justice, notamment aux États-Unis. Les plaignants demandent qu'Apple cesse cette pratique et verse un certain montant à tous les utilisateurs concernés.