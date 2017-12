Les suppressions d'emplois grâce à la loi Travail fait grincer des dents sur la Toile

Quelques jours à peine après la publication du décret d’application des ordonnances de la loi Travail, deux entreprises sont bien décidées à utiliser les nouvelles possibilités du Code du travail. Or, cette décision fait rager des employés qui risquent de perdre leur poste et soulève une vague d’indignation sur la twittosphère.

Suite à la publication du décret d'application des ordonnances de la loi Travail, le 22 décembre, la PSA veut réduire ses effectifs. Ainsi, des entreprises comme Peugeot-Citroën et la chaîne de prêt-à-porter Pimkie semblent vouloir en profiter et présenter leur projet de «rupture conventionnelle collective», comme le rapportent des médias. Cela signifie que suite à la suppression de postes, les salariés concernés bénéficieront d'une indemnité de rupture qui ne pourra être inférieure à l'indemnité légale due en cas de licenciement pour motif économique. Ils auront ainsi droit à l'assurance chômage mais pas au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui garantit leur salaire pendant un an. Évidemment, cette initiative a fait grincer des dents la Toile, provoquant des critiques virulentes.

La #LoiTravail est un outil de casse sociale aux profits des grands groupes et de leurs actionnaires. Aujourd'hui Peugeot-Citroën et Pimkie, demain d'autres suivront! https://t.co/6LSlbBZfYp — Aurélien Dutremble (@A_Dutremble) 28 декабря 2017 г.

​De nombreux internautes n'ont pas tardé à critiquer la politique d'Emmanuel Macron à ce sujet.

PSA, Pimkie,…: les grandes entreprises sont dans les starting-blocks et attendent 2018 avec impatience pour pouvoir virer un maximum de salariés à peu de frais. Merci Macron, sa #LoiTravail et ses ordonnances censées créer de l'emploi dans notre pays! — NEMO CAPTAIN (@NEMOCAPTAIN2) 28 декабря 2017 г.

​

#LoiTravail merci qui!?!… merci Manu 😅😅😅 et bonne année mister président bonne vacances aux sports d'hiver — Éric Jazz (@eric_RCT) 28 декабря 2017 г.

​

Je refuse de vivre dans une société start-up où les chômeurs sont stigmatisés, où les pauvres sont méprisés, où seuls ceux qui font partie de l'élite sont protégés. Je refuse la #loitravail. Je refuse les radiations injustes des #chomeurs… Bref: je refuse #Macron. — I V O (@IvoDaSilvaREAL) 28 декабря 2017 г.

​Les plus rancuniers ont profité de l'occasion pour rappeler l'utilisation de l'oreillette par M. Macron pendant les débats précédant le deuxième tour des élections.

C'est trop bien la #LoiTravail, c'est en train de ruisseler sec là! Heureusement ils voient pour aider le retour à l'emploi!



Ah excusez moi, on me dit dans l'oreillette que c'est juste des mesures restrictives histoire de virer les #chomeurs. pic.twitter.com/GPlHdOFBUq — Han Zoulette 💢 (@La_Goutte_) 28 декабря 2017 г.

​Les autres y ont apporté une touche d'humour noir.

​

#LoiTravail



En France t’as l’impression que perdre son job c’est la fin du monde.

Presque pire que de casser son iPhone. — Herpes (@HerpesOcul) 28 декабря 2017 г.

​

​À son tour, Marine Le Pen a présagé d'autres licenciements à venir.

Comme vous l’avions annoncé, la #LoiTravail permet aux grands groupes de licencier plus vite et plus facilement. Les drames humains vont se succéder… MLP https://t.co/biSlrTgl1X — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 28 декабря 2017 г.

© AFP 2017 ERIC PIERMONT Bonnes fêtes: 2e plan de départs «volontaires» après le vote de la nouvelle loi travail

​Plus tôt, le Parisien a rapporté que le groupe PSA voulait profiter du nouveau Code du travail pour réduire ses effectifs. Ainsi, quelques jours avant Noël, le 19 décembre, le constructeur automobile français Peugeot-Citroën a proposé à ses syndicats un projet de suppressions de postes via la procédure dite de «rupture conventionnelle collective». Les syndicats de Peugeot-Citroën sont donc convoqués par la direction à une réunion de négociation le 9 janvier prochain.

De son côté, la direction de la chaîne de prêt-à-porter Pimkie a convoqué les syndicats le lundi 8 janvier pour présenter son projet de «rupture conventionnelle collective». Pimkie perd de l'argent depuis 2015 et les syndicats redoutent 200 à 250 suppressions d'emplois et la fermeture d'une vingtaine de magasins en France.