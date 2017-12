2017, année zéro d’une nouvelle ère politique?

L’année politique en France a été très riche. Nous revenons sur les évènements marquants de 2017 avec Frédéric Saint Clair, politologue, qui partage pour Sputnik les moments qui l’ont le plus interpellé. Au programme: la morale qui prend le pas sur la politique, l’excès d’autoritarisme d’Emmanuel Macron et l’avènement de la société civile.

Victoire surprise aux présidentielles d'un candidat pourtant qualifié de «bulle médiatique», disparition du Parti socialiste, éclatement des Républicains, des ténors de la politique balayés par une vague de «dégagisme» sans précédent, avènement du tribunal de l'opinion… Le millésime politique 2017 aura tenu toutes ses promesses. Frédéric Saint Clair, politologue et ancien conseiller de Dominique de Villepin, revient pour Sputnik sur les moments qui l'ont le plus interpellé cette année.

© REUTERS/ Etienne Laurent/Pool Sondages: les Français étrillent «Jupiter»

Il y a eu autour de la chute de François Fillon, une vaste campagne de dénigrement moral qui a conduit, qu'on le veuille ou non, à cette première loi de moralisation. Une loi qui a, en partie, ridiculisé le gouvernement, parce que celui qui était censé l'apporter a dû démissionner. Mais cette moralisation était, de mon point de vue, une défaite du politique. Les moments où la sphère morale empiète sur la sphère politique de façon excessive […], c'est un moment où le politique perd de son sens, parce que l'intérêt de la nation cède le pas à l'idéologie […]

On passe plus de temps à réfléchir sur ce qui est le bien plutôt qu'à réfléchir à ce qui est l'utile. On passe plus de temps à critiquer les vertus privées des hommes politiques, qu'à critiquer leur vertu publique. À mon avis, on perd de vue la nécessité d'emmener la nation vers un Bien commun de meilleure qualité que celui dont on dispose actuellement. Au-delà des erreurs qui ont été commises par la droite, et par François Fillon en particulier, j'ai été extrêmement marqué par cet aveuglement moral finalement.»

L'autoritarisme d'Emmanuel Macron

L'autre moment marquant a été le revirement du positionnement d'Emmanuel Macron au moment du limogeage du CEMA (Chef État-major des armées) […] Quand l'autorité a besoin de s'incarner dans un pouvoir, c'est qu'elle perd son sens. Depuis l'époque des Romains, il y a une différence qui est faite entre la potestas (le pouvoir) et l'autoritas (l'autorité).

© REUTERS/ Charles Platiau En deux mois de sa présidence, Macron accuse déjà un déficit de 10 pts de popularité

Hannah Arendt explique assez bien que l'autorité justement n'a pas besoin d'un pouvoir coercitif pour se revendiquer de ce quelle est, pour s'affirmer en tant qu'autorité. Elle doit générer une forme de consentement d'adhésion.

Et là manifestement, la campagne très horizontale d'Emmanuel Macron a donné une image du chef de l'État qu'il a voulu corriger. Il l'a corrigé de façon brutale et cela a été un marqueur, un tournant, un symbole en définitive. Je crois que l'on n'est toujours pas sorti de cette période. Emmanuel Macron a une tendance à outrepasser les limites de l'autorité d'un chef d'État, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en son temps, il malmène les institutions. Il les malmène avec moins de brutalité, avec un caractère moins clivant que celui de Nicolas Sarkozy, donc ça passe mieux. D'ailleurs, l'opinion est plutôt favorable puisqu'il regagne des points dans les sondages.

Mais, je persiste à penser qu'il y a un défaut d'autorité politique chez notre Président de la République. Il y a même un défaut dans le rapport à la chose politique, qui fait qu'il est obligé d'utiliser davantage d'autorité que ce qui est nécessaire.

La société civile ou la tentation du populisme new-look

Ce n'est pas réellement un évènement marquant, mais un moment qui m'a beaucoup amusé. C'est cette atmosphère très nouvelle en 2017 au moment des législatives, quand la société civile est entrée au parlement. Pendant très longtemps, le fait de ne pas avoir été élu en politique, de ne pas avoir d'expérience politique était considéré comme un défaut. Le populisme aujourd'hui est devenu tellement généralisé et on a tendance à réserver ces qualificatifs aux extrêmes uniquement.

© REUTERS/ Philippe Wojazer Une semaine décisive

Néanmoins, je crois qu'Emmanuel Macron était un populiste d'extrême centre et qu'il n'a pas échappé à la tentation populiste. Il a transformé dans le discours le peuple, que vante le populiste, en une société civile, mais le signifiant était le même. En faisant entrer cette société civile au Parlement, on a eu une forme de renversement de la vertu publique.

Antérieurement, il fallait une expérience politique, avoir prouvé au moins au niveau local que l'on était capable de conduire la politique gouvernementale, de participer à la vie politique du pays. Désormais, c'est de ne plus être un homme politique qui est devenu une vertu. C'est complètement aberrant la façon dont cela s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'enthousiasme dans la population: moins la personne était liée à la sphère politique et plus on était désireux de la voir accéder au rang de député.

Aujourd'hui, lorsque l'on discute avec les assistants parlementaires à l'intérieur de l'Assemblée, et bien on se rend compte qu'il y a une espèce de gros cafouillage continuel et que la pratique de la politique ne s'invente pas, donc cela ne marche pas bien. Faire entrer la société civile à l'Assemblée, même si je pense que c'était une idée globalement intéressante […], on en voit les limites, même si les Français eux, ne s'en rendent pas encore compte.

Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Frédéric Saint Clair sur SoundCloud