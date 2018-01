InventeDesFakeNews: les internautes tournent en dérision l’initiative de Macron

La décision du Président Macron de faire adopter une loi contre les fake news et la propagande sur internet en période électorale a provoqué de nombreuses réactions avec le hashtag #InventeDesFakeNews.

La #France est classée première au classement mondial de la liberté de la presse! 💪👏#InventeDesFakeNews — Miss Ives (@_miss_ives_) 4 janvier 2018

​

Emmanuel Macron est un bon président #InventeDesFakeNews — Johnny Bescherelle (@demandibulator) 4 janvier 2018

​

Aux Bahamas, pour fêter la Saint-Sylvestre, des millions de chômeurs sont arrivés sur leurs yachts, créant un mouvement de foule sans précédent, après avoir chassé les évadés fiscaux…#InventeDesFakeNews #FakeNews pic.twitter.com/o36SYwMnZO — nathalie renard (@nrenard75) 4 janvier 2018

​Les utilisateurs des réseaux sociaux, qui apprécient la Toile pour la liberté d’expression qu’elle offre, sont très nombreux à diffuser des fausses fake news qui apparaissent toutes les quelques secondes sur Twitter.

Prochainement tout vos tweets devront être validés par le ministère de la vérité.#InventeDesFakeNews pic.twitter.com/OM4NXukKl2 — Balrog (@BalrogDe) 4 janvier 2018

#InventeDesFakeNews La SNCF vient d’exécuter un voyage sans aucuns retards. — suckmymccflury (@hectdi) 4 janvier 2018

​Dans les messages publiés sur Twitter, les internautes parlent avec ironie des événements ou situations improbables pour troller l’initiative de M.Macron.

En France, chaque centime de vos impôts est dépensé judicieusement, en toute transparence et dans l'intérêt général. #InventeDesFakeNews — Sébastien JALLAMION (@SJallamion) 4 janvier 2018

L'Arabie saoudite est un pays où règne l'égalité entre les femmes et les hommes #InventeDesFakeNews — Jonathan Legentil ن (@JoLegentil) 4 janvier 2018

​La nouvelle loi française imposera des obligations supplémentaires aux contenus publiés sur internet en période électorale et aura notamment des médias étrangers dans le collimateur.

#InventeDesFakeNews

La lutte des classes n'existe pas. — Julie Vallès (@julievalles) 4 janvier 2018

​​De nombreuses personnalités politiques françaises se sont déjà exprimées à ce sujet. Le député de La France insoumise Loïc Prud'homme a ironisé évoquant les «fake news du gouvernement Macron».

Les #FakeNews du gouvernement #Macron:

— les chômeurs refusent de travailler

— les sdf refusent d'être logés

Ben y'a du boulot pour remettre un minimum d’honnêteté dans cette #FakePolitique… — Loïc Prud'homme (@Prudhomme2017) 3 janvier 2018

​Le membre des Républicains Thierry Mariani a comparé la nouvelle loi du Président à l'œuvre de George Orwell, 1984. Selon le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, la loi «ne saurait être le prétexte pour restreindre la liberté sur internet».

#InventeDesFakeNews johnny Hallyday à été aperçu sur une île avec Elvis et Michael Jackson. — KyleR (@KyleRR03) 4 janvier 2018

​Emmanuel Macron a annoncé le 3 janvier qu'il déposerait prochainement un texte qui permettra de supprimer les contenus considérés comme fake news, de «déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet».

On aurait retrouvé des chômeurs dans une piscine aux Bahamas #InventeDesFakeNews pic.twitter.com/fLP9CKgssd — 🍀 Je s’appelle Marmotte à Droite 🐾 (@MarmotteDroite) 4 janvier 2018

​Le chef de l’État a expliqué sa décision par l’intention de «protéger la vie démocratique» des fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux grâce à des liens parfois payés par des annonceurs anonymes.

​Lors d'une conférence de presse en mai dernier, à l'issue d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le Président français avait déclaré que Sputnik et RT s'étaient «comportés comme des organes d'influence et de propagande mensongère» sans toutefois fournir de preuves étayant ses propos. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait alors dénoncé ces accusations dénuées de preuves. «Je pense que cette déclaration est le produit de la campagne antirusse déclenchée à l'époque de l'administration Obama qui, par inertie, s'est répandue dans d'autres pays, notamment en Europe», avait-t-il noté.