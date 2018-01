«Tartare de femmes» et «émincés des Kurdes»: les Femen manifestent à Paris (vidéos)

Des militantes du mouvement Femen ont manifesté à Paris contre la venue du Président turc, l’accusant de violation des droits de l’homme. Habillées en serveuses, elles ont proposé un «menu spécial» pour le déjeuner des Présidents Macron et Erdogan à l’Élysée. Plus tôt dans la journée, des Kurdes ont tenu un rassemblement dans la capitale.

Le mouvement Femen, connu pour ses manifestations seins nus, a mené une action de protestation devant l’Elysée contre la première visite du Président turc Recep Tayyip Erdogan en France.

​

Erdogan's cannibal lunch. Au menu: Tartare de Femmes

Émincé de Kurdes

Journalistes cuits à l’étouffée

Écrasé de liberté d’expression

Hachis de droits humain

Pudding de gay pic.twitter.com/eBvCZkGqzy — inna shevchenko (@femeninna) 5 janvier 2018

​

Quatre jeunes femmes vêtues en costumes de serveuses ont porté une ardoise faisant office de menu où étaient écrit des plats spéciaux: «tartare de femmes», «émincés de Kurdes», «journalistes cuits à l'étouffée», «pudding de gays» ou encore «écrasé de liberté d'expression».

Selon les manifestantes, elles voulaient «apporter le repas» pour le déjeuner prévu ce vendredi entre les Présidents Macron et Erdogan.

FEMEN’den Paris’te ‘Hannibal Erdoğan’a karşı eylem pic.twitter.com/t4ICqAvYa0 — Ararat Idir (@SabriBolek) 5 janvier 2018

​

M.Macron avait précédemment déclaré qu’il avait l’intention d’évoquer la situation autour des journalistes emprisonnées lors de son entretien avec M.Erdogan.

Plus tôt dans la journée, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Paris contre la venue de M.Erdogan en France. Ce rassemblement non autorisé s'est tenu la veille d'une plus grande manifestation prévue à Paris en mémoire de trois militantes kurdes tuées au centre de la capitale française en janvier 2013. Les participants ont critiqué la décision du Président Macron d'accueillir M.Erdogan.

«Demain c'est l'anniversaire du meurtre de trois femmes, trois militantes kurdes qui ont été tuées par un agent de services secrets turcs. Erdogan n'est pas le bienvenu en France, le pays des droits de l'homme […]. Pour le Président d'un tel pays, c'est décevant. Il faut qu'il prenne des distances par rapport à des dictateurs», a indiqué à Sputnik un manifestant.

La police a interpellé plusieurs personnes.