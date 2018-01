Tempêtes Carmen et Eleonor: le bilan des dégâts a été établi

Les tempêtes Carmen et Eleanor, qui viennent de frapper la France, ont coûté au budget du pays environ 200 millions d’euros, un montant susceptible d'augmenter en raison des crues de nombreux cours d'eau, d’après le premier bilan de la Fédération française de l'assurance (FFA).

La Fédération française de l'assurance (FFA) a présenté un premier bilan évaluant le coût des dégâts causés par les tempêtes Carmen et Eleanor, qui ont frappé de plein fouet le territoire français au cours de ces derniers jours.

«Selon les premières estimations, les tempêtes Carmen et Eleanor auraient occasionné plus de 150 000 sinistres pour un coût estimé à ce stade à environ 200 millions d'euros. […] Ce chiffre pourrait être amené à évoluer au regard des risques d'inondations toujours en cours», lit-on dans un communiqué.

De son côté, Bernard Spitz, président de la FFA, a déclaré que «les assureurs étaient pleinement mobilisés aux côtés des particuliers et des professionnels pour les accompagner dans la prise en charge des dommages subis et procéder aux indemnisations dans les meilleurs délais».

Météo France a maintenu vendredi soir son alerte aux inondations dans plusieurs départements de l'Est et du Sud-Ouest et a signalé la propagation des crues de nombreux cours d'eau.

Eleanor est la quatrième tempête à s'abattre sur la France depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen. Cette dernière a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi, après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse, avec des rafales à plus de 130 km/h.

Le bilan des intempéries liées au passage de la tempête Eleanor ces derniers jours en France s'est alourdi vendredi soir à cinq morts.