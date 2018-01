Un maire considéré «antimusulman», car pour lui le repas sans porc est «antirépublicain»

Les repas scolaires sans porc, dits de substitution, ne seront plus servis dans les écoles de la ville de Beaucaire, suite à la décision du maire de la ville qui les qualifie d’«antirépublicains». La Secrétaire d’ État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes a qualifié l’initiative d’«antimusulmane» et d’«anti-juive».