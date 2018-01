5 ans de silence: un homme gazé et tazé par la police à Paris prend feu (vidéo)

Une vidéo d'un homme prenant feu à cause de l'utilisation simultanée de gaz lacrymogène et d'un Taser par la police parisienne a été diffusée dans les réseaux sociaux. Pourtant, la scène a eu lieu en 2013.

Un homme gazé puis tasé a partiellement pris feu lors d'un conflit l'opposant à la police en juillet 2013, à Paris. La vidéo filmée par des policiers n'avait pas été rendue publique depuis cinq ans, annonce France Info.

L'altercation entre un individu torse nu et la police s'est déroulée près de la place de la Nation. Des policiers ont essayé de calmer un homme qui les insultait. Après un moment, les membres des forces de l'ordre ont décidé de «le ramener pour l'outrage» et sont passés à des actions résolues. Déjà blessé au bras, l'homme a été frappé à la matraque et a été gazé et tasé.

La combinaison de ces deux derniers a provoqué un embrasement de l'homme torse nu. Les policiers ont réussi à éteindre rapidement les flammes. Selon la police, l'homme n'a pas été grièvement blessé.

Cette vidéo a provoqué une vive critique de la police sur les réseaux sociaux.

D'autres utilisateurs ont pris la défense des policiers.

L'incident a donné lieu à une enquête de l'inspection générale de la Police nationale (IGPN). Aucun policier n'a été tenu responsable.