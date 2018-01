Une marche identitaire aux flambeaux rassemble des centaines de Parisiens (vidéo)

Une marche aux flambeaux en l’honneur de sainte Geneviève organisée à l’initiative de l’association Paris Fierté pour «défendre l’identité parisienne et francilienne», a rassemblé samedi soir des centaines de personnes dans la capitale française.

Des membres de l’association Paris Fierté ont organisé une marche aux flambeaux dans la capitale française pour honorer la sainte patronne de la ville, Genevièvehttps://t.co/bt5AxKEhx5#SainteGeneviève pic.twitter.com/NcDPkn0bSe — Sputnik France (@sputnik_fr) 13 janvier 2018

«La volonté qu'on a […] est de mettre en avant la figure morale et spirituelle de sainte Geneviève qui a défendu Paris face aux invasions barbares […]. Paris est en danger, parce que Paris est auteur et victime de la mondialisation, une mondialisation qui nous amène à connaître un chômage de masse, une économie déréglée, mais aussi les troubles liés à l'immigration et l'islamisation», a déclaré à Sputnik Pierre Larti, un des bénévoles de Paris Fierté.

Selon lui, défendre Paris c'est déjà prendre conscience que Paris «n'est pas seulement une ville avec de beaux bâtiments, des quartiers agréables et des restos sympas».

«Paris, c'est d'abord un peuple, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord une identité, avec des spécificités culturelles propres et qu'on doit défendre, parce qu'aujourd'hui, ces spécificités culturelles sont menacées par l'immigration et l'islamisation et par une mondialisation sauvage», a ajouté M.Latri.​

© Sputnik. Ksenia Kozlitina Marche en l'honneur de Sainte-Geneviève à Paris

Les manifestants portant des banderoles «Défense de Paris», «Geneviève», «Fluctuat nec mergitur» (locution latine utilisée comme devise de la ville de Paris) et les blasons des arrondissements parisiens se sont rassemblés près de la station de métro Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement.

La marche aux flambeaux en l'honneur de Sainte Geneviève se termine devant l'église Saint-Étienne-du-Mont de Paris. #Paris #Identité #MSG2018 pic.twitter.com/8SfrQ0EL16 — Jonathan Legentil ن (@JoLegentil) 13 janvier 2018

Scandant «Paris populaire, Paris identitaire», «Sainte-Geneviève avec nous» et «Paris Fierté» ils sont montés vers l’église Sainte-Étienne-du-Mont où se trouvent les reliques de sainte Geneviève.

© Sputnik. Ksenia Kozlitina Marche de la Fierté parisienne (13.01.2018)

«Sainte Geneviève est un modèle spirituel et héroïque pour nous. Elle a rassemblé les Parisiens face à l’envahisseur barbare qui la menaçait (Attila et ses Huns). Elle a poussé les gens à faire preuve de courage et d’esprit de combat. Ce qu’elle a vécu au début du 1er millénaire ressemble étrangement à ce que nous sommes en train de vivre; et ce ne sont pas les exemples de janvier 2015 ou du Bataclan qui vont nous démentir», avait déclaré un représentant de Paris Fierté au site Paris Vox à la veille de l’édition précédente de la marche en 2017.

C’est la 14e édition de la marche aux flambeaux en l’honneur de la sainte patronne de la ville-lumière, qui n’est pas considérée comme une marche religieuse par Paris Fierté, mais comme une marche culturelle et identitaire.