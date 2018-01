Sans forme de procès: un non-lieu ordonné dans l’affaire des viols en Centrafrique

Les juges d'instruction ont ordonné un non-lieu dans l'affaire des soldats français accusés de viols par plusieurs enfants de Centrafrique sans aucune mise en examen faute d'avoir pu établir leur implication, a appris lundi l'AFP.

Auparavant le parquet avait demandé un non-lieu dans l'affaire, tout en admettant qu'il était impossible d'affirmer «qu'aucun abus sexuel n'avait été commis sur ces mineurs».

L'affaire a été rendue publique en 2015 après la publication du journal britannique le Guardian faisant état d'une note interne de l'Onu relatant les auditions de six enfants, âgés de 9 à 13 ans. D'après ces données, ils avaient été victimes d'abus sexuels commis présument par des militaires français de l'opération Sangaris.

Emmanuel Daoud, avocat de l'ONG Ecpat qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, a déclaré que le recours contre cette décision était très probable.

«Il est vraisemblable que nous allons faire appel pour ne pas donner le sentiment, à celles et ceux qui se sont battus dès le départ, que l'affaire est terminée et que nous renoncerions à identifier les auteurs des infractions et à établir les responsabilités et les culpabilités», a-t-il dit à l'AFP.

L'opération Sangaris a été conduite par l'armée française en République centrafricaine de décembre 2013 à octobre 2016 pour rétablir l'ordre dans ce pays africain en proie aux tensions interconfessionnelles.